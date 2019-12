Vents, pluie et vagues-submersion : 14 départements en vigilance orange

Une nouvelle perturbation est entrée ce jeudi matin par l'ouest du pays de la Bretagne au sud de la Garonne. Dans l'après-midi, Météo France a placé quatorze départements du Sud-Ouest en vigilance orange - contre cinq dans la matinée. Des vents violents et de fortes pluies s'abattent sur toute cette zone de l'Hexagone tandis que tout le littoral est concerné par un risque de vague-submersion. Dans le détail, sont concernés l'Ariège, l'Aveyron, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Météo France En ce milieu d'après-midi, la pluie s'est étendue sur la Nouvelle-Aquitaine et aborde le Massif Central. L'intensité des précipitations est temporairement forte avec des cumuls horaires de 5 à 10 mm localement. Sur le pays basque et le bassin de la Nive-Nivelle, les cumuls de précipitations depuis mercredi matin dépassent 60 mm localement au sein de cumuls moyens de 40 mm. Le vent s'est quant à lui renforcé modérément avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h sur le littoral au nord d'Arcachon.Ce jeudi à 15 heures, on observait par ailleurs une hauteur significative de vagues de 4,3 mètres à la bouée Cap-Ferret, et de 4,4 mètres à la bouée Oléron.Pas d'accalmie avant samediSelon Météo France, les pluies vont encore se renforcer. Elles vont aussi se décaler progressivement accompagnées parfois de coups de tonnerre sur tout l'ouest jusqu'à la Normandie, le Centre, l'ouest de l'Auvergne et Midi-Pyrénées.Ces fortes précipitations vont perdurer jusqu'à une accalmie prévue samedi. Ces pluies vont s'abattre sur des sols saturés. « Une évolution vers le niveau orange de la carte de vigilance est probable, lors du prochain bulletin à 10 heures concernant le paramètre inondation pour un risque de crues, tout comme pour le paramètre vague et submersion en ...