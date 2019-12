Vents, inondations, avalanches : 16 départements en vigilance orange

Ça va encore souffler. Météo France maintient ce samedi matin seize départements en vigilance orange, dans le Sud-Ouest, les Alpes et la Corse, principalement pour des vents violents et des inondations. La dégradation mêlant pluies et vents violents qui traverse l'ouest de la France a fait vendredi un mort et cinq blessés. Le département des Pyrénées-Atlantiques avait été placé en vigilance rouge dans l'après-midi de vendredi, du fait d'un risque très fort d'inondations.Ce samedi, l'alerte a été levée pour l'Aisne, l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime, la Somme et le Tarn, selon le bulletin publié à 6 heures.Restent donc en vigilance orange : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse pour vents violents, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour avalanches, avec un risque de niveau 4 sur 5 et un pic attendu ce samedi matin, ainsi que la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Météo France La vigilance devrait être maintenue quelques heures, le temps que la dépression s'évacue par la Belgique. « Les vents les plus forts sont passés, on a encore observé des rafales de l'ordre de 100 km/h dans l'intérieur de la Haute-Normandie » entre 4 et 6 heures du matin, note le prévisionniste de Météo France. Des vents de 87 km/h à Cayeux-sur-Mer (Somme), 101 km/h à Saint-Armoult, 93 km/h à Beauvais et à Creil (Oise), 89 km/h à Saint-Quentin (Aisne), 88 km/h à Bernaville (Somme), ont été enregistrés.Un mort et cinq blessés après des chutes d'arbresLes intempéries ont fait un mort sur une route à Ilharre (Pyrénées-Atlantiques), où un automobiliste de 70 ans s'est tué vendredi en fin de matinée lorsque son véhicule a percuté violemment un arbre tombé sur la chaussée.Cinq autres personnes ont été blessées par des chutes d'arbres sur leur voiture, deux d'entre elles ...