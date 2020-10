Vente de Suez à Veolia : la CFDT "n'a pas reçu de pression de l'Elysée" pour voter contre, d'après Laurent Berger

Si les représentants de la CFDT chez Engie n'ont pas pris part au vote approuvant la vente, c'est parce que l'affaire "est précipitée, n'a pas été assez discutée et n'apporte pas les garanties industrielles en matière d'emploi".

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger en juin 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

D'après une information de Mediapart , le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler aurait appelé les deux membre CFDT du conseil d'administration d'Engie pour leur demander de ne pas prendre part au vote approuvant la vente à Veolia de près de 30% du capital de Suez. "C'est faux, archifaux", a répondu jeudi 8 octobre sur LCI le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. De fait, "il y a eu non participation au vote" , a reconnu le numéro un de la CFDT, mais "il n'y a pas eu d'appel de l'Elysée" . "On n'a pas reçu de pression de quiconque, et de toute façon, on en aurait reçu, qu'on en n'aurait pas tenu compte", a-t-il insisté, défendant "l'intégrité" de ses élus.

"L'intérêt des salariés d'Engie n'est pas totalement similaire à celui des salariés de Suez et Veolia", a-t-il justifié, ajoutant que la centrale syndicale "leur a demandé de tenir compte aussi de l'intérêt des salariés de Suez". Les deux administrateurs ont "considéré qu'ils n'avaient pas les éléments pour prendre position" sur le rapprochement entre Suez et Veolia , mais leur décision "n'a pas influé sur le vote final", a assuré Laurent Berger. Pour la CFDT, "cette affaire est précipitée, n'a pas été assez discutée et n'apporte pas les garanties industrielles en matière d'emploi", a-t-il expliqué.

Laurent Berger a prévenu que le syndicat serait "extrêmement présent, y compris pour s'opposer à des décisions qui pourraient être prises et qui mettraient en danger des activités comme celle du déchet, ou des emplois , par exemple à Suez".