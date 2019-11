Vente aux enchères de Bercy : plus de 517 000 euros dans les caisses de l'Etat

Les coups de marteau s'enchaînent les uns après les autres à une vitesse infernale. Pas question pour les commissaires-priseurs du ministère de l'Économie et des Finances de perdre une minute. Ni de se déconcentrer en cette première vente aux enchères ce jeudi au sein même du ministère, 139 rue de Bercy dans le XIIe arrondissement de Paris. Une vente exceptionnelle que prépare depuis des mois la Direction nationale d'interventions domaniales (Dni) pour célébrer les 30 ans de l'installation des services de Bercy dans ce vaste paquebot sur les quais de Seine.Parfums, maroquinerie de marque, montres de prestige, tableaux, sculptures, ordinateurs portables, appareils photos, vélos et même un lot de deux fauteuils Le Corbusier (vendu finalement 4 200 euros)... Au total, 433 objets, la plupart de très grandes marques, ont été mis en vente à des prix de départ défiants toute concurrence, de 50 euros à 15 000 euros.« Nous avons sciemment sélectionné des objets très divers dans une large palette de prix pour séduire le plus grand nombre », confie Alain Caumeil, directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales. Tous émanent de saisies des douanes, de biens réformés (occasions) des administrations, de biens abandonnés ou confisqués par la justice ou sont tout bonnement des objets perdus, comme un ordinateur portable Apple encore sous blister oublié dans un aéroport. Celui-ci, mis en vente à 300 euros, a trouvé preneur à 890 euros.Près de 1000 participants sur place et 700 en ligneDans la cour du ministère, quelques voitures de service sont exposées avant, elles aussi, leur vente pour quelque 5 000 euros pièce. « Cette vente devrait générer 250 000 euros a minima pour l'Etat si l'on se base sur les prix de départ fixés, précise le directeur de la Dni. Nous devrions faire plus même si notre objectif n'est pas de faire un chiffre d'affaires important, juste de nous faire mieux connaître du grand ...