Venise sous les eaux : nouveau pic de marée haute attendu, la place Saint-Marc fermée

Venise devrait connaître un nouveau et périlleux pic de marée haute en fin de matinée ce vendredi, trois jours après avoir été dévastée par des inondations records. Une catastrophe qui a conduit le gouvernement italien à décréter l'état d'urgence pour catastrophe naturelle dans la Cité des Doges. Dans la séquence actuelle de marées, la nouvelle « acqua alta » va atteindre 1,50 mètre vers 11h20, selon le Centre de surveillance de la mairie. De fortes averses et du vent sont en outre annoncés sur toute la région.A la mi-journée, le maire de Venise Luigi Brugnaro a ordonné la fermeture de la célèbre place Saint-Marc. « Je suis dans l'obligation de fermer la place Saint-Marc pour épargner aux citoyens de Venise tout risque sanitaire, un désastre », a affirmé le maire.Mardi soir, la ville a connu sa pire marée haute en 53 ans. L'eau a envahi les églises, commerces, musées et hôtels de ce joyau classé au patrimoine mondial. Les 50 000 habitants du centre historique ont profité jeudi d'une embellie pour tenter de faire sécher leurs logements ou le contenu de leurs échoppes. La marée haute du matin a été plutôt modérée, atteignant 1,13 m (à 10h30), loin des 1,87 m de mardi soir, le deuxième record historique derrière celui du 4 novembre 1966 (1,94 m). Venise inondée par une « acqua alta » historique Grâce à ce répit, l'humeur était plutôt joyeuse, les touristes s'amusant à sillonner l'immense place Saint-Marc chaussés de bottes en plastique orange, bleues ou jaunes, ou à siroter un café les pieds dans l'eau dans les quelques bars ou restaurants ouverts. La Sérénissime, ainsi qu'on surnomme la cité lacustre, reçoit 36 millions de touristes par an dont 90 % d'étrangers.Premières annulationsVoir Venise sous les eaux est « une expérience unique » pour Manon Gaudre, mais cette touriste française de 22 ans s'inquiète des « dégâts aux monuments et aux personnes ». La Basilique ...