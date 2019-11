Venise sous les eaux : l'état de catastrophe naturelle va être décrété

Le but est de mobiliser rapidement des fonds afin d'éviter à plus long terme une possible disparition de la ville. Un conseil des ministres est prévu à Rome jeudi après-midi pour déclarer l'état d'urgence pour catastrophe naturelle pour la zone de Venise, inondée depuis mardi à la suite d'un pic de marée exceptionnel. Cette procédure dote le gouvernement de « pouvoirs et moyens exceptionnels » pour intervenir plus rapidement.« La catastrophe qui a frappé Venise est un coup porté au cœur de notre pays. Cela fait mal de voir la ville aussi endommagée, son patrimoine artistique compromis, les activités commerciales à genou », a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte, venu sur place. Les dégâts se chiffrent en millions d'euros, rien que pour la célèbre Basilique Saint-Marc, joyau byzantin envahi par un mètre d'eau de mer.« Nous sommes prêts à y consacrer de premiers fonds », a indiqué le chef du gouvernement, précisant sur sa page Facebook qu'il participerait auparavant à une réunion à la préfecture à Venise « pour de premières constatations sur les dégâts et préparer de premières solutions ».80% de la ville submergésÀ 23h35 mercredi, le pic de marée haute s'est arrêté sous le mètre (à 77 cm), alors qu'il était prévu à 1,20 m. La veille, l'« acqua alta » est montée à 1,87 m, soit le deuxième plus haut niveau enregistré depuis le début des relevés en 1923, derrière celui du 4 novembre 1966 (1,94 mètre). D'autres épisodes sont prévus jusqu'à vendredi même si, en théorie, aucun ne devrait atteindre le pic record de mardi. Venise inondée par une « acqua alta » historique La marée exceptionnelle de mardi, combinée à de fortes rafales de vent et à la pluie, a submergé 80 % de la ville, selon le gouverneur de la région, Luca Zaia. Elle a fait chavirer des gondoles, projeté des vaporettos sur le rivage, inondé boutiques, bars, restaurants et provoqué des coupures ...