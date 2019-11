Venise sous les eaux d'une «acqua alta» : quatre questions sur une marée haute historique

Soirée désastreuse pour les habitants de Venise. Mardi soir, la ville du nord-est de l'Italie a donné l'impression d'être totalement engloutie sous les eaux. La faute à une « acqua alta » (« marée haute ») jamais atteinte depuis plus de 50 ans, avec de l'eau qui est montée jusqu'à 1,87 m.Les images montrent des scènes dévastatrices. De nombreux bateaux se sont échoués sur les trottoirs tandis que des habitants ont été contraints d'entrer dans les bâtiments par les fenêtres. Au moins une personne est décédée, électrocutée. Poor Venice #Venezia #Venice pic.twitter.com/OxE8N4AxIO-- Nanku Cinderell?Kun(* ?????)(????`)null (@CinderellaKun) 13 novembre 2019Alors que les autorités mettent en garde contre un phénomène qui pourrait se reproduire dans les jours à venir en raison de la mauvaise météo, on fait le point sur cette très forte marée, ses causes, et ses conséquences. Quel est l'état de la situation à Venise ?Venise est souvent présentée comme « ayant les pieds dans l'eau ». Située en bordure littorale, la ville italienne est située à une hauteur variant, selon les endroits, entre quelques dizaines de centimètres à 1,30 m par rapport au niveau de la mer.Mardi soir, la situation n'a pas été la même pour tous les Vénitiens. Au niveau de la Place Marc, point le plus bas de la ville (à environ 60 cm), l'eau a dépassé le mètre de hauteur. Les rez-de-chaussée de nombreux hôtels et restaurants situés en bordure des canaux ont été engloutis. Dans les zones les plus basses en altitude, dont certaines ruelles de la ville, les habitants n'ont été inondés que jusqu'aux genoux. This was about an hour ago, we are back at the hotel as it is now heading towards high tide and its raining again, pretty concerning . . .#Venezia pic.twitter.com/qg5ghuNMhA-- Elizabeth Dale - Cornish Bird (@ESDale77) 13 novembre 2019Cette « acqua alta » est la plus importante depuis le 4 novembre ...