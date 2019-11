Venise sous les eaux après une marée haute historique qui fait un mort

Une marée haute d'une ampleur sans précédent en plus d'un demi-siècle s'est abattue mardi sur Venise, dans le Nord-Est de l'Italie. Elle a surpris les touristes qui ont pataugé dans les ruelles inondées tandis qu'un puissant sirocco a fait déferler les vagues sur la place Saint-Marc. Le vestibule de la basilique Saint-Marc a été lui aussi inondé, ce qui exceptionnel.Cette acqua alta (marée haute) exceptionnelle, de 1,87 m, le plus haut niveau enregistré depuis 53 ans, s'est abattue dans la soirée sur la Cité des Doges, déclenchant les sirènes d'alarme. C'est la deuxième plus haute marée enregistrée à Venise depuis le début des relevés en 1923, derrière celle de 1,94 m le 4 novembre 1966. Venise (Italie), mardi. La place Saint-Marc inondée. AFP/Marco Bertorello «Nous sommes en train d'affronter une marée plus qu'exceptionnelle. Tout le monde est mobilisé pour gérer l'urgence», a tweeté le maire de la ville, Luigi Brugnaro, qui a diffusé des photos. «Nous avons besoin que tout le monde nous aide à faire face à ce qui est clairement les effets du changement climatique», a-t-il ajouté. Stiamo affrondando una marea più che eccezionale.null Tutti mobilitati per gestire l'emergenza: #PoliziaLocale, @infprefve, #ProtezioneCivile del @comunevenezia, @vvfveneto e tutte le forze dell'ordine, insieme per #Venezia pic.twitter.com/3HdZt2WwfN-- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019 Situazione drammatica pic.twitter.com/gS63ZK2j3Q-- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019 Le phénomène a fait au moins un mort, selon les médias italiens. Un Vénitien de 78 ans a péri électrocuté dans son logement inondé.L'eau montante a submergé les terrasses des cafés, emportant tables et chaises le long des ruelles. Les passerelles des hôtels historiques situés le long du Grand Canal ayant été balayées par les flots elles aussi, les clients des bateaux-taxi en étaient réduits à entrer dans les ...