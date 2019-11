Venise : prendre la mesure de la menace

Editorial. Quatre épisodes d'« acqua alta » et une crue exceptionnelle ont créé une situation très compliquée dans la ville italienne. Le gouvernement italien se doit de réagir pour éviter l'irréparable à l'avenir.

Editorial du « Monde ». Le cours des eaux a un peu baissé et le quotidien a progressivement repris un cours normal, dimanche 17 novembre, dans l'après-midi, à Venise. Après cinq journées de peur et de solidarité, rythmées par les marées et les sirènes d'alarme, quatre épisodes d'acqua alta exceptionnels et surtout une crue dantesque, dans la soirée du 12 novembre, enregistrée comme la deuxième plus grave de l'histoire, les habitants de la lagune devraient enfin avoir quelques jours pour souffler.

Quelles leçons tirer de cet enchaînement dramatique, qui a rappelé aux Vénitiens, à l'Italie et au monde que la Sérénissime est mortelle ? Si deux habitants de Pellestrina sont morts mardi, lors de la première montée des eaux, les dégâts, dans le centre-ville de Venise, sont avant tout matériels. Immeubles inondés, installations électriques hors service, commerces contraints à la fermeture : les dommages se chiffrent en centaines de millions d'euros, et pourraient, selon de nombreuses estimations, dépasser le milliard. De nombreux édifices ont été fragilisés, mais aucun incendie d'ampleur ne s'est déclenché et, même si la basilique Saint-Marc, une fois de plus, a souffert, l'immense patrimoine artistique de la ville n'a subi aucun dégât irréparable.

L'acqua grande du 4 novembre 1966 (1,94 m, contre 1,87 m enregistré mardi à 23 heures) avait certes causé des destructions plus graves, ruinant des centaines de familles et mettant à genoux l'économie de la ville. Mais la Venise d'alors ne s'y attendait pas. Celle de 2019 a eu plus d'un demi-siècle pour se préparer, et elle s'est montrée incapable d'en réduire les effets. L'acqua alta du 12 novembre est tout sauf une catastrophe naturelle.

