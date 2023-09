« Venir au stade avec ton ticket sur une feuille A4 ou un QR code, c’est nul »

Les billets électroniques sont désormais devenus la norme au stade. Nostalgique du bon vieux papier, Nick s’est lancé dans la création de tickets souvenirs originaux pour contrer la tendance. Entretien avec un Anglais qui déteste les QR codes.

Comment ce projet est-il né ? Je suis abonné à Liverpool. En allant à un match avec des amis, en voiture, on parlait de ce qu’on collectionnait quand on était plus jeunes, les programmes de match, les tickets, les autographes… Les billets sont devenus électroniques à Anfield, tu montres ton téléphone et voilà. C’est quand même bien de pouvoir conserver un ticket. Ils sont toujours en version papier pour les matchs à l’extérieur, c’est dommage que ce ne soit plus pareil à domicile. Tous les tickets UEFA sont électroniques maintenant également.

Venir au stade avec un ticket papier, ça fait partie de ton expérience de match idéale ? J’ai assisté à mon premier match à 8 ans. J’en ai 33 aujourd’hui et j’ai gardé tous mes tickets, beaucoup de programmes aussi. J’en ai des boîtes entières. Ce sont plein de souvenirs de matchs, de moments partagés avec mon père… Ils représentent quelque chose, c’est sentimental.…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com