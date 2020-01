Venezuela : scènes surréalistes au Parlement, où Guaido a prêté serment

Qui occupe le perchoir du Parlement vénézuelien ? C'est très prosaïquement la question qui s'est posée ces dernières heures à Caracas. Depuis dimanche, deux hommes revendiquent le même fauteuil. Ce mardi, le chef de file de l'opposition au chaviste Nicolas Maduro, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim il y a un an, est enfin parvenu à atteindre physiquement la place tant convoitée.Entouré de députés qui ont pris son parti, il a entonné l'hymne national et affirmé qu'il était « bien là », photo à l'appui sur Twitter. Il a ensuite prêté serment. Entramos al hemiciclo. Aún quedan diputados resteados siendo agredidos a las afueras por las fuerzas represivas de la dictadura.La dictadura y sus cómplices hicieron un ridículo y salieron corriendo. Estamos firmes.#100diputados #ANLegítimaConVzla pic.twitter.com/JUWSkCjWYy-- Juan Guaidó (@jguaido) January 7, 2020 Dimanche, la police et l'armée l'avaient physiquement empêché de rallier le Parlement. Alors qu'il tentait d'escalader les grilles du bâtiment, le président âgé de 36 ans a été repoussé par un soldat.Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hémicycle, Luis Parra, un autre prétendant de l'opposition mais néanmoins soutenu par les partisans de Maduro, a empoigné un mégaphone et s'est proclamé nouveau président de l'Assemblée nationale, à la faveur d'un vote à main levée. Il a affirmé que 81 députés, sur 150 présents, ont voté pour lui.Guaido félicité par l'Union européenneJuan Guaido et ses alliés ont aussitôt dénoncé un « coup d'Etat parlementaire » et ont organisé une séance parallèle au siège du journal d'opposition El Nacional. Cent députés d'opposition lui ont apporté leur suffrage et il a été réélu. Les Etats-Unis, mais aussi l'Union européenne, le Brésil, la Colombie ou encore le Groupe de Lima -une douzaine de pays d'Amérique latine et le Canada- l'ont félicité ...