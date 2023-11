Venezuela : "Personne ne peut ignorer les résultats" de la primaire, assure l'opposition

Maria Corina Machado vote lors de la primaire de l'opposition à Caracas le 22 octobre 2023 ( AFP / Federico Parra )

L'opposition vénézuélienne a réitéré mercredi son soutien à Maria Corina Machado malgré son inéligibilité et la "suspension" par la justice des résultats de la primaire qu'elle a remportée haut la main : "Rien ni personne ne peut ignorer les résultats et leurs effets politiques".

"Tous ceux qui ont participé à la primaire ont choisi une candidature unie qui a un mandat clair du peuple vénézuélien : aujourd'hui les forces démocratiques sont dirigées par Maria Corina Machado", a déclaré Biagio Pilieri, membre de la Plateforme unitaire démocratique (PUD).

"Avec elle comme candidate, nous gagnerons la présidentielle de 2024", a poursuivi M. Pilieri au cours d'une conférence de presse.

Organisée par l'opposition sans le concours de la commission électorale vénézuélienne, la primaire a vu la victoire écrasante de Mme Machado (92%) avec une participation surprise de 2,4 millions de personnes, selon l'opposition. Le pouvoir conteste ces chiffres, estimant qu'ils sont "gonflés" et la justice, que l'opposition accuse d'être aux ordres du pouvoir, a "suspendu tous les effets de la primaire" lundi. Le parquet a aussi ouvert une enquête pour "suspicion de fraude".

"La primaire a été un succès absolu, retentissant et incontestable. Ni les citations (de justice) ni les condamnations ne pourront l'effacer", a lancé M. Pilieri. "C'est très clair : le gouvernement a perdu et le pays a gagné".

La primaire a eu lieu le 22 octobre cinq jours après la signature à la Barbade d'un accord entre gouvernement et opposition prévoyant notamment que les autorités ne perturberaient pas la primaire et que la présidentielle se déroulerait au second semestre 2024 en présence d'observateurs internationaux.

Cet accord a conduit les Etats-Unis à alléger pour six mois l'embargo pétrolier imposé au Venezuela. Washington a averti ce pays que le non-respect de l'accord l'exposerait à une réintroduction des sanctions levées.

Les Etats-Unis demandent notamment la levée de l'inéligibilité d'opposants comme Mme Machado, qui constitue l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations entre l'opposition et le pouvoir.

Dans sa décision de suspension de "tous les effets" de la primaire, la Cour suprême réaffirme l'inéligibilité de Mme Machado pour 15 ans en raison d'une corruption présumée et d'un soutien de sa part aux sanctions américaines.

La question de la "+disqualification+ a été résolue pour nous le 22 octobre, lorsque le peuple s'est exprimé", a estimé M. Pilieri, sans toutefois expliquer comment Mme Machado allait procéder pour déposer sa candidature officielle.