Venezuela : Machado recueille des idées pour gouverner, entre émotions et bains de foule

La cheffe de l'opposition vénézuélienne et Prix Nobel de la paix Maria Corina Machado salue des habitants du quartier de La Vega, à Caracas, le 26 novembre 2026 ( AFP / Rosali HERNANDEZ )

"Quand voulez-vous des élections?" "Demain ! Demain ! Demain !", répondent des habitants de l'immense quartier populaire de Petaré, à l'est de Caracas, où la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a lancé jeudi une consultation de la population par des réunions locales.

À travers le pays et la diaspora, le processus va recueillir des propositions pour un programme de gouvernement et une transition démocratique, 11 mois après la capture de Nicolas Maduro. Il va durer plusieurs mois et devrait réunir plus d'un million de personnes, selon l'équipe de Mme Machado, prix Nobel de la paix.

Jeudi, elle s'est rendue dans trois quartiers populaires pour promouvoir l'initiative, s'offrant de petits bains de foule.

Elle est reçue à grands cris de "Liberté !", on l'embrasse, la serre. Certains pleurent d'émotion, d'autres ont des trémolos dans la voix, sollicitent une photo.

Sur une petite terrasse, une trentaine de personnes répondent devant un grand écran d'ordinateur à la vingtaine de questions proposées par la plateforme Puente de Acuerdo (Point d'accord), lancée par l'équipe de Mme Machado.

Les thèmes concernent la justice, l'éducation, la santé, les salaires, les retraites, le poids du secteur public ou privé, mais aussi les élections.

Les participants s'accordent qu'il faut les organiser le plus tôt possible, au premier semestre 2027, alors que la présidente par intérim Delcy Rodriguez semble vouloir temporiser tout en promettant un scrutin, deux ans après la présidentielle dont Nicolas Maduro avait été déclaré vainqueur.

L'opposition avait recueilli quelque 80 % des procès-verbaux, indiquant que son candidat était largement vainqueur, alors que le pouvoir, arguant d'une attaque informatique, n'a jamais publié de résultats détaillés.

"(Ces gens sont) en train de délibérer, de discuter de la construction du pays du futur. Ils débattent des idées du gouvernement que tu vas présider", lance un militant, Jonatan Molano, à Maria Corina Machado, qui lui tient longuement la main.

Que "le désastre"

Rentrée d'exil en octobre, la cheffe de l'opposition, qui prône l'économie de marché, a mobilisé ses troupes. Elle cherche aussi à rassembler au-delà de son parti. Mercredi, elle a promis une transition politique avec "la vérité sans rancœur et la justice sans vengeance", lors d'une rencontre avec des étudiants.

Le programme Point d'accord vise à réunir "tous les Vénézuéliens" autour d'un même projet, selon elle.

"C'est historique, c'est la mise en action de la citoyenneté. Ce seront les bases de la nouvelle République", déclare Mme Machado en assistant à une assemblée à La Vega, un quartier populaire de l'ouest de Caracas.

la cheffe de l'opposition vénézuélienne et Prix Nobel de la paix Maria Corina Machado (c) écoute une résidente du quartier de La Vega, à Caracas, lors d'une réunion publique en plein air, le 26 novembre 2026 ( AFP / Rosali HERNANDEZ )

Environ 2.000 rencontres avec des habitants ont été organisées jeudi, selon son équipe.

"Nous allons mettre de l'ordre dans cette maison. (...) Quatre millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, d'accord ? Des retraités qui vivent avec une pension d'un dollar par mois et qui n'ont pas de quoi acheter leurs médicaments. L'électricité qui s'en va dix, douze heures, ça suffit, non. Nous allons gérer l'urgence. Nous allons remettre ce pays en marche, en nous occupant des gens", lance-t-elle.

"Ce que nous consultons durant cette phase, ce sont les lignes les plus importantes qui définissent la République", souligne Fabio Valentini, directeur général de Punto de Acuerdo.

Jorge Pulido, étudiant en architecture, se dit "très ému" de rencontrer Mme Machado, et ravi du questionnaire : "Tous les citoyens participent. Nous sommes tous comme une famille. Maintenant plus que jamais, notre leader Maria Corina a besoin de nous pour faire avancer ce processus".

Âgé de 20 ans, il souligne n'avoir "connu rien d'autre que tout le désastre qu'ils (le pouvoir chaviste) ont fait ces dernières années". Voir Mme Machado "assise à côté de moi, ça me donne beaucoup de courage et beaucoup d'espoir", ajoute-t-il.

Quelques instants plus tard, Eduardo Aular, un retraité de 66 ans vivant avec "260 bolivars par mois (0,25 dollar), s'effondre en larmes dans les bras de l'opposante.

"J'ai été démocrate toute ma vie. Depuis mes ancêtres, mes grands-parents... La démocratie devrait arriver à cent pour cent. (Machado) c'est un symbole de démocratie", explique-t-il à l'AFP.

Maria Corina Machado, elle, répète : "nous allons travailler ensemble (...) un mouvement du peuple organisé est irrésistible".