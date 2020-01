Venezuela : le leader de l'opposition Juan Guaido cherche des soutiens à Paris

Un an après le grand élan du 23 janvier 2019, quand il avait prêté serment comme « président par intérim » à Caracas et mobilisé d'impressionnantes foules, Juan Guaido est venu chercher du soutien en Europe. De quoi relancer une dynamique qui s'essouffle alors que sa côte de popularité se tasse dans son pays. Lundi, l'interdiction de sortie du territoire de celui que son rival Nicolas Maduro qualifie de « marionnette de l'empire » n'avait pas empêché l'opposant de 36 ans de quitter le Venezuela pour se rendre lundi en Colombie. Il y a rencontré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo qui lui a renouvelé son soutien. Avant de s'envoler pour le vieux continent, où il a dénoncé mardi 21 janvier une perquisition dans son bureau de Caracas et l'arrestation du député d'opposition Ismael Leon. ¡Dictadura cobarde!Mientras estoy de gira, consolidando apoyos para superar la tragedia que vivimos los venezolanos, se exhiben sin pudor: secuestran al Dip. @leon_ismael y allanan nuestro despacho. ¡El mundo nos recibe y apoya! ¡Seguimos firmes, vamos a lograr la Libertad! https://t.co/xthlR8x4Hk-- Juan Guaidó (@jguaido) January 21, 2020 Après Londres, Bruxelles, Davos... sa tournée marathon s'est poursuivie ce vendredi à Paris, où il s'est notamment entretenu vendredi avec Emmanuel Macron ainsi que le président du Sénat et la garde des sceaux.Dans la soirée, environ 150 Vénézuéliens de France ont participé à une rencontre avec le charismatique leader au large sourire et à l'ambition affichée. « En 2019, nous avons cherché la reconnaissance et nous l'avons obtenue. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite que l'on voudrait, mais vous n'êtes pas seuls dans cette lutte », a lancé Juan Guaido à un auditoire acquis à sa cause. Accompagné de Rosmit Mantilla, député d'opposition réfugié en France après avoir été emprisonné au Venezuela, et d'Isadora Zubillaga, sa représentante ...