Venezuela: l'opposition divisée met fin à l'intérim Guaido

L'opposant vénézuélien Juan Guaido, à Caracas, le 12 août 2022 ( AFP / Federico PARRA )

L'échec étant consommé, l'opposition vénézuélienne a mis fin vendredi au "gouvernement intérimaire" de Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président en janvier 2019 dans le but d'évincer Nicolas Maduro après un scrutin présidentiel 2018, boycotté et non reconnu par une partie de la communauté internationale.

Les députés de l'ancien Parlement, élu en 2015 et contrôlé par l'opposition, ont voté à 72 voix pour (29 contre, 8 abstentions) la disparition de la présidence et du gouvernement "intérimaires", qui n'avaient pas de pouvoir réel mais contrôlaient toutefois les actifs vénézuéliens à l'étranger, estimées à 24 milliards de dollars par M. Maduro.

Cet ancien parlement défend sa continuité en considérant frauduleuses les élections législatives remportées par le pouvoir en 2020.

Le soutien international à ces gouvernement et présidence "intérimaires", reconnus par les Etats-Unis et la France notamment, s'était étiolé au fil des mois.

Le président Maduro raillait régulièrement la "présidence" de Guaido la qualifiant de "Monde de Narnia" ou d"'imaginaire".

La crise pétrolière provoquée par la guerre en Ukraine a entraîné un réchauffement des relations entre M. Maduro et Washington, qui avait envoyé des émissaires discuter directement avec lui.

Officiellement, les positions américaine ou française n'ont pas changé mais dans la réalité les chancelleries discutent depuis longtemps déjà avec le pouvoir de Nicolas Maduro.

Le président français Emmanuel Macron (d) et le président vénézuélien Nicolas Maduro à la COP27 de Charm el-Cheikh, en Egypte, le 7 novembre 2022 ( Venezuelan Presidency / Handout )

Preuve en est la rencontre filmée dans les couloirs de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Egypte, entre M. Maduro et Emmanuel Macron. Le chef d'Etat français s'était adressé à M. Maduro en l'appelant "président" et indiqué qu'il allait l'appeler.

D'un autre côté, les pays sud-américains comme la Colombie voisine ou le Brésil qui étaient gouvernés par des droites dures très hostiles à Nicolas Maduro ont basculé à gauche ces derniers mois, faisant perdre des alliés de poids à M. Guaido.

- "Suicide" et "honte" -

Au Venezuela, trois des quatre grands partis d'opposition vénézuéliens (Primero Justicia, Accion Democratica et Un Nuevo Tiempo) estimaient que le "gouvernement intérimaire" a "cessé d'être utile (...) et ne présente aucun intérêt pour les citoyens" dans un communiqué commun mardi.

"Le gouvernement intérimaire était une émanation, une urgence de l'Assemblée nationale. Ce qui était provisoire est devenu perpétuel...", a assuré vendredi lors de la séance Juan Miguel Matheus, favorable à la disparition du gouvernement intérimaire.

L'opposant vénézuélien Freddy Guevara lors d'un entretien avec l'AFP à Caracas, le 16 novembre 2020 ( AFP / Cristian Hernandez )

Cet avocat constitutionnaliste a précisé: "Les actifs ne sont pas en danger. La plus grande partie du soutien (international) est un soutien à l'Assemblée nationale plus qu'à la présidence intérimaire... La loi fournit des outils suffisants pour protéger les actifs au Portugal, aux Etats-Unis et en Angleterre".

L'opposant de premier plan Freddy Guevara, qui soutenait le maintien de la présidence, s'est insurgé contre sa disparition au moment de voter: "Je ne peux pas comprendre comment nous commettons ce suicide. Cela devrait nous faire honte à tous (...) Nous ne pouvons pas garantir qu'avec cette réforme (suppression de la présidence) les actifs seront protégés. Je veux me tromper, je veux que l'or ne tombe pas dans les mains de Maduro à l'avenir. Si demain Maduro sort plus fort, sachez que c'est votre responsabilité".

M. Guaido avait lui plaidé jeudi pour que le gouvernement "ne soit pas détruit" et "défendu au-dessus des noms ou des intérêts personnels. Maintenir la présidence (intérimaire) n'a rien à voir avec Juan Guaido. C'est un devoir".

Le président vénézuélien Nicolas Maduro (en chemise blanche) à La Havane, le 14 décembre 2022 ( POOL / YAMIL LAGE )

Le vote de l'Assemblée élue en 2015 survient dans un contexte de division de l'opposition qui n'a pas su s'unir lors des régionales de 2021 remportées par le pouvoir et alors que la présidentielle de 2024 aiguise les appétits.

"Il y a des leaders de l'opposition qui estiment que le gouvernement intérimaire était un avantage pour une éventuelle candidature de Guaido", a commenté à l'AFP le consultant Pablo Andres Quintero.

L'opposition a annoncé récemment qu'elle organiserait des primaires l'année prochaine afin de choisir un candidat unique pour affronter M. Maduro lors de la présidentielle. M. Guaido fait partie des possibles candidats.