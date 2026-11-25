Venezuela: l'opposante Machado promet une transition "sans rancoeur" et une "justice sans vengeance"

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado salue ses partisans en quittant l'université UCV à Caracas après un discours, le 25 novembre 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la Paix 2025, a promis mercredi une "transition (...) sans rancœur" et une "justice sans vengeance" lors d'un discours "à la nation" devant quelque 3.000 étudiants à l'Université centrale du Venezuela (UCV) de Caracas.

Acclamée et reçue aux cris de "Liberté, Liberté", Mme Machado s'est exprimée dans la célèbre salle Aula Magna décorée par le sculpteur Alexander Calder au sein de l'UCV, patrimoine mondial de l'humanité. Derrière elle, son équipe avait apposé: "Soyons libres! Triomphons de la nuit".

C'était son premier événement de masse depuis son retour surprise en octobre au terme de dix mois d'exil. Onze mois après la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine, l'opposition fait monter la pression sur le pouvoir intérimaire pour organiser des élections libres l'an prochain.

Mme Machado a promis "une transition qui cherche la rencontre tant désirée entre les Vénézuéliens", "la vérité sans rancœur et la justice sans vengeance".

D'idéologie très libérale, la Nobel de la Paix a aussi promis une "refondation historique" de l'État: "Pendant des décennies, l'idée d'un État providence s'est imposée (...) Cette idée a fini par devenir un contrôle toujours plus asphyxiant (...) et elle a laissé les citoyens entre les mains de petits groupes de pouvoir".

"Armée dépolitisée"

L'opposante a plaidé pour un "État agile, transparent, proche, toujours disposé à rendre des comptes. Un État subsidiaire et véritablement fédéral", qui "rapproche les autorités des gens (...), qui protège et stimule la société (...) et qui recherche la coopération la plus efficace entre le public et le privé".

Elle a aussi promis "une armée professionnelle, responsable, dépolitisée" avec "des soldats intègres, qui portent leur uniforme avec honneur et qui soient une fierté pour leurs familles et pour la nation", alors que l'armée a été l'un des socles sur lequel s'est appuyé le pouvoir chaviste (sous Hugo Chavez puis Nicolas Maduro) depuis 1999.

Jouissant d'une énorme popularité à travers le pays, Mme Machado avait été déclarée inéligible et n'avait pu se présenter à la présidentielle du 28 juillet 2024, à l'issue de laquelle le président Maduro avait été déclaré vainqueur. L'opposition avait dénoncé une fraude massive.

L'opposante entretient des relations complexes avec le président américain Donald Trump, qui souffle le chaud et le froid et a longtemps semblé vouloir l'empêcher de rentrer au pays pour mieux contrôler le Venezuela avec la présidente par intérim Delcy Rodríguez, au pouvoir depuis la capture de Maduro.

Maria Corina Machado a été exclue des négociations soutenues par Washington sur la transition entre des membres de l'opposition et le pouvoir vénézuélien.

"La relation avec les États-Unis n'est pas seulement historique, elle est aussi stratégique. Elle sera une priorité à consolider dans le cadre d'un accord large et de longue durée" englobant notamment "sécurité, démantèlement des groupes criminels, énergie, exploitation minière, commerce, migration", a-t-elle assuré.

"Rêve de liberté"

"Cette relation reposera sur la base la plus solide possible: les valeurs partagées entre deux peuples souverains", a-t-elle précisé alors que beaucoup de voix ont critiqué le manque de transparence de l'accord, signé par Mme Rodríguez, entre Caracas et Washington.

Il accorde aux États-Unis la gestion de 65 milliards de barils du sous-sol vénézuélien, soit 20% du total des plus grandes réserves de la planète.

La cheffe de l'opposition a convoqué ce jeudi une consultation nationale avec des assemblées de quartier, dont les conclusions seront intégrées à une plateforme numérique pour construire un consensus sur les grandes questions nationales.

Rosa Cucunuba, l'une des leaders étudiantes qui a pris la parole, a souligné que beaucoup de jeunes manquaient à l'appel "à cause de l'exil" ou parce certains "ont dû choisir entre étudier ou survivre", et "d'autres encore parce qu'ils sont morts en combattant ce régime".

"Aujourd'hui, nous vivons un rêve que, pendant 27 ans, beaucoup d'étudiants ont souhaité vivre: pouvoir toucher de nos propres mains le début de la liberté (...) Il nous reste encore une étape (...): parvenir à organiser notre élection présidentielle en 2027", a-t-elle dit.