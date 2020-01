Venezuela : «J'ai obtenu le soutien d'Emmanuel Macron», se réjouit Juan Guaido

Emmanuel Macron, qui a reçu Juan Guaido vendredi à l'Elysée, a qualifié cette rencontre d'« échange constructif », dans un tweet illustré de la photo d'une franche poignée de main entre les deux leaders souhaitant conjointement « l'organisation rapide d'une élection présidentielle libre et transparente ».De son côté, le principal opposant au président en exercice Nicolás Maduro compte sur l'aide de la France pour que son pays qui s'enlise dans une crise économique, politique et humanitaire qui paraît sans fin, retrouve le chemin de la démocratie. Après Londres, Bruxelles et Davos, nous l'avons rencontré ce samedi lors de son marathon européen à Paris, avant qu'il ne s'envole pour Madrid.Qu'êtes-vous venu chercher en Europe et en France ?JUAN GUAIDO. Un soutien pour trouver une solution à la crise au Venezuela et pour mettre en place une élection présidentielle réellement libre. Afin que les Vénézuéliens décident du futur de leur pays. Nous faisons face à une dictature qui agit comme une bande criminelle. Aujourd'hui il y a plus de 400 prisonniers politiques au Venezuela. Ruben Gonzalez, un syndicaliste qui a dénoncé des abus contre le gouvernement est emprisonné. Tout comme des journalistes, des personnes qui twittent... Le palais fédéral a été occupé militairement. Depuis des années nous luttons pour les revendications des enseignants, des infirmières, des étudiants, mais nous avons besoin de l'aide du monde extérieur pour lutter contre cette dictature.Qu'espérez-vous ?Que des pays étrangers fassent pression, pour faire cesser les violations des droits de l'homme et sanctionnent les criminels. Ceux qui sont en train de détruire l'Amazonie par exemple. L'exploitation illégale de l'or finance des groupes armés, génère des déplacements de population. Cet argent ne sert pas à payer des enseignants ou des vaccins dont ont besoin nos enfants !Votre pays s'enfonce dans la ...