Venezuela-Fortes explosions et colonnes de fumée à Caracas
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 08:39

Des bruits d'avions et de fortes explosions ont été entendus et une colonne de fumée était visible à Caracas tôt samedi matin, ont rapporté des témoins de Reuters, tandis que des coupures de courant affectaient le sud de la capitale vénézuélienne où se trouve une importante base militaire.

Les causes et les lieux précis des incidents n'étaient pas immédiatement connus. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient de multiples explosions à travers Caracas. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'authenticité de ces vidéos.

Le président américain Donald Trump a promis à plusieurs reprises de mener des opérations terrestres au Venezuela. Sans détailler publiquement ses objectifs, il a fait pression en privé sur le président Nicolas Maduro pour qu'il quitte le pays, selon Reuters. Lundi, Trump a déclaré qu'il serait "judicieux" pour Maduro de quitter le pouvoir.

Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires formulée par Reuters.

Selon un message sur X de la journaliste de CBS Jennifer Jacob, l'administration Trump est au courant des explosions entendues à Caracas.

Les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse de pointe stationnés dans les Caraïbes.

Donald Trump a annoncé un "blocus" du pétrole vénézuélien, étendu les sanctions et mené plus d'une vingtaine de frappes contre des navires que les États-Unis accusent de faire du trafic de drogue dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes.

La semaine dernière, Trump a déclaré que les États-Unis avaient "frappé" une zone du Venezuela où des bateaux transportent de la drogue, marquant ainsi la première opération terrestre connue menée par Washington au Venezuela depuis le début de la campagne de pression.

Il n'a pas précisé si ces frappes avaient été menées par la CIA. Des médias ont rapporté que l'agence d'espionnage en était responsable.

Donald Trump accuse le Venezuela d'inonder les États-Unis de produits stupéfiants, et son administration bombarde depuis des mois des bateaux en provenance d'Amérique du Sud soupçonnés de transporter de la drogue.

De nombreux pays ont condamné ces attaques, les qualifiant d'exécutions extrajudiciaires, et le gouvernement de Nicolas Maduro a toujours nié toute implication dans le trafic de stupéfiants.

(Reportage de Reuters ; version française Elizabeth Pineau)

