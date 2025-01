Venezuela: Biden reçoit lundi l'opposant Gonzalez Urrutia, qui appelle l'armée à le reconnaitre comme président

La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado lors d'une manifestation à Caracas le 28 août 2024 ( AFP / Pedro Rances Mattey )

L'opposant vénézuélien Edmundo Gonzalez Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, doit être reçu par Joe Biden lundi, après avoir appelé l'armée à le reconnaître comme président et à quatre jours de l'investiture prévue du sortant Nicolas Maduro.

Le pouvoir a réaffirmé dimanche qu'il respecterait le calendrier qui prévoit l'investiture vendredi de M. Maduro, proclamé vainqueur d'un scrutin contesté et entaché de fraude selon l'opposition. Signe de la tension, il a déployé massivement des forces de l'ordre dans le centre de Caracas pour une cérémonie à l'Assemblée nationale où doit avoir lieu l'événement.

Mais l'opposition cherche à maintenir la pression et sa cheffe Maria Corina Machado a appelé les Vénézuéliens à manifester jeudi, veille de la prestation de serment du dirigeant socialiste qui a succédé en 2013 à Hugo Chavez.

Candidat de l'opposition au scrutin désormais en exil, Edmundo Gonzalez Urrutia effectue une tournée internationale à l'approche de l'événement avec une étape aux Etats-Unis, qui à l'instar de l'Union européenne, de l'Argentine ou encore de l'Uruguay, ne reconnaissent pas la victoire de M. Maduro.

"Le président Biden devrait rencontrer demain le président élu Gonzalez Urrutia", a déclaré dimanche à l'AFP une source américaine au courant de cette réunion symbolique.

Avant cette rencontre, l'opposant s'est adressé aux forces armées, considérées comme un pilier du pouvoir du président Maduro. Ses chefs ont juré à plusieurs reprises "fidélité" à Maduro. L'armée a activement participé à la répression des manifestations.

"Selon la constitution (...) je dois assumer le rôle de commandant en chef" de l'armée le 10 janvier, a lancé M. Gonzalez Urrutia, ancien ambassadeur de 75 ans. "Notre force armée nationale est appelée à être la garante de la souveraineté et du respect de la volonté du peuple. (...) Il est nécessaire de mettre fin à un leadership qui a dénaturé les principes fondamentaux et moraux de nos forces armées".

"À partir du 10 janvier, nous devons agir avec détermination et unité pour protéger notre Venezuela. Notre mission est de restaurer la souveraineté populaire qui s'est manifestée par le vote", dit-il aux militaires.

Cet appel survient quelques heures à peine après que la cheffe de l’opposition Maria Corina Machado, qui vit dans la clandestinité, a appelé à des manifestations jeudi, veille de l'investiture.

"Sors, crie, bats-toi (...) Sortons pleins de confiance. Ce n'est pas en restant immobiles que nous parviendrons à changer les choses. Maduro ne partira pas seul. La liberté ne se mendie pas, (...) elle se conquiert, elle se gagne", a lancé Mme Machado sur les réseaux sociaux, sans donner d’indication horaire ou de lieu de manifestation.

L'opposition n'a plus appelé à de grandes protestations depuis des semaines après une ferme répression et des mobilisations de plus en plus faibles.

La répression des manifestations spontanées après l’annonce de la victoire de M. Maduro a fait 28 morts et plus de 2000 blessés, avec 2400 arrestations. Au moins trois personnes arrêtées sont mortes en prison et environ 1.400 ont été libérées.

- "Premier acte" -

Jorge Rodriguez a été reconduit président de l'Assemblée nationale par acclamation le 5 janvier 2025 ( AFP / Federico PARRA )

Le président socialiste Nicolas Maduro, dont la victoire avait été validée par la Cour suprême le 22 août, a été proclamé vainqueur avec 52% des voix par le Conseil national électoral (CNE) qui n'a cependant pas rendu publics les procès-verbaux des bureaux de vote, disant avoir été victime d'un piratage informatique. Celui-ci est jugé peu crédible par de nombreux observateurs.

L'opposition, qui a publié les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs, assure que son candidat Edmundo Gonzalez Urrutia a obtenu plus de 67% des voix.

Caracas a offert 100.000 dollars de 100.000 dollars pour toute information permettant de le capturer.

Du côté du pouvoir, l'Assemblée nationale a ratifié dimanche Jorge Rodriguez, un des hommes clé du pays, proche de Maduro, comme son président lors d'une cérémonie au Parlement où le pouvoir dispose de la majorité absolue.

La reconduction de M. Rodriguez est sans surprise mais elle a servi de répétition générale à l'investiture de vendredi. Des centaines de membres des forces de sécurité ont été positionnés dans le centre-ville, dans un déploiement impressionnant.

"Le premier acte comme président de l'Assemblée nationale que je vais signer(...) sera la réitération de l'invitation à celui qui a été élu président constitutionnel (Maduro)", a déclaré sous les applaudissements M. Rodriguez.