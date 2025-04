Venezuela: 16 tonnes de cocaïne saisies près de la Colombie depuis mars

Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, lors d'une conférence de presse à Caracas, le 6 janvier 2025 ( Venezuela's Interior and Justice Ministry / Handout )

Plus de 16 tonnes de cocaïne ont été saisies au Venezuela depuis le mois de mars dans le cadre de l'opération "Eclair" menée dans une région frontalière avec la Colombie, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello.

Au "total 16.308 kilos de cocaïne d'une pureté extrêmement élevée" ont été saisies dans cette région de l'ouest du pays, a déclaré lors d'une conférence de presse M. Cabello, qui avait déjà annoncé le chiffre de 10 tonnes fin mars.

Le ministre a indiqué que la cocaïne était "fabriquée en Colombie" et transportée dans des bateaux et submersibles" de fabrication "rudimentaire" vers le lac de Maracaibo, plus grand lac d'Amérique du Sud et qui a un débouché sur la mer des Caraïbes.

M. Cabello a assuré que ce réseau de trafic de drogue finançait un complot contre le président vénézuélien Nicolas Maduro et a accusé des dirigeants de l'opposition, comme Maria Corina Machado, de "liens" avec un homme d'affaires arrêté dans ce dossier, José Enrique Rincon.

Le président de gauche et le pouvoir vénézuélien dénoncent fréquemment des projets visant à renverser le chef de l'État. "Tout cela est lié aux secteurs extrémistes de l'opposition", a déclaré Diosdado Cabello sans fournir de preuves, évoquant une "réunion" entre Mme Machado et M. Rincon en Colombie.

Au moins sept maires de la région ont été arrêtés dans le cadre de cette opération, selon le ministre, dont quatre appartiennent au parti au pouvoir.