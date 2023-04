Venez voir, on se paye le Bayern sur Twitch !

Depuis quelques semaines, So Foot a lancé sa nouvelle émission sur Twitch : La Commission de Discipline ! Tous les mardis, à 17h30, on s’attaque à un club qui traverse des heures difficiles ! Après avoir inauguré cette émission avec le PSG, s’être payé Chelsea, Liverpool, Lyon, et Angers, c’est le Bayern Munich qui passe à la casserole ! Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le tchat. À tout’ !

LT pour SOFOOT.com