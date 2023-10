Venez, on parle de la carrière d’Eden Hazard !

Depuis quelques mois déjà, So Foot a lancé sa nouvelle émission sur Twitch : La Commission de Discipline ! Normalement, tous les mardis à 17h30, Matthieu et Léo s’attaquent à un club qui traverse des heures difficiles ! Mais ce coup-ci, l’émission sera consacrée à Eden Hazard, qui a annoncé sa retraite ce mardi. Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. En plus, maintenant vous pouvez directement nous appeler pour donner votre avis ! À tout’ !

LT pour SOFOOT.com