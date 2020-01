Vendeurs de vélos, restaurateurs... qui sont les gagnants et les perdants de la grève ?

Un hiver pas comme les autres. En modifiant les habitudes du quotidien, la grève marathon des transports a bouleversé de nombreux secteurs d'activité économique, notamment en Île-de-France.Du télétravail, qui a coûté cher aux restaurants sur le créneau du midi, au « vélotaf », qui a boosté les ventes de bicyclettes, les entreprises font déjà les comptes. Positifs, pour certaines d'entre elles. D'autres ne peuvent que constater les dégâts.LES GAGNANTSLes marchands de cyclesLignes de métro fermées oblige, la petite reine a pris d'assaut les rues de la capitale. GO Sport évoque un « gros boom » de ses ventes de vélo, avec une hausse de près de 80 %, et « un bond » des vélos à assistance électrique (VAE).« En plus des cycles eux-mêmes, on a assisté à une grosse demande en termes d'équipement, type lumière ou antivol, ainsi qu'au niveau de nos ateliers, avec des clients qui sont venus faire vérifier leur matériel avant de l'utiliser pour aller au travail. »Même constat chez Décathlon, où une augmentation « à trois chiffres » a été observée sur l'ensemble des types de vélo. D'autres rayons ont profité de la galère des Parisiens puisque l'enseigne assure avoir également enregistré une hausse de ventes des baskets et autres chaussures de marche, ainsi que des trottinettes.Dans la même veine, la start-up Cyclofix, qui se présente comme le leader de la re?paration mobile de ve?lo et trottinette en France, fait état de demandes « multipliées par quatre » depuis le début des grèves.Les services de covoiturageInterrogé, le leader du covoiturage BlaBlacar se félicite de « niveaux exceptionnels » d'utilisation sur toutes ses activités depuis le début du mouvement social. Puisque l'union fait la force, surtout en cas de RER en carafe, près de 500 000 nouveaux utilisateurs se sont inscrits depuis le début des grèves, sur un total de près de 1,5 million de membres.