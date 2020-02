Vendée : polémique sur des pneus que des salariés de Michelin licenciés devaient rembourser

« C'est mesquin de la part d'une entreprise cotée au CAC 40. » Délégué syndical CGT de l'usine Michelin à La-Roche-sur-Yon (Vendée), Antony Guilloteau, joint ce samedi après-midi, ne cachait pas son indignation. Alors que le site employant plus de 600 salariés doit fermer cette année, les salariés de l'usine licenciés étaient invités à rendre ou à payer les pneus de la marque achetés en bénéficiant d'une grosse ristourne. Mais face à la polémique, Michelin a finalement décidé de faire marche arrière ce samedi soir.À l'origine de cette controverse, il y a un avantage en nature pour les salariés de Michelin. Ils peuvent en effet équiper leur propre voiture avec quatre pneus de la marque en en payant un seul, précise Ouest-France. Par ailleurs, s'il vend sa voiture, un salarié de Michelin doit racheter ces pneus à un prix variant selon leur usure.Si une partie des salariés de l'usine de La-Roche-sur-Yon va continuer à travailler pour Michelin sur un autre site, d'autres devraient quitter l'entreprise. La marque au Bibendum demandait à ces derniers que les pneus soient rendus ou rachetés en fonction de l'usure.Une procédure « normale », selon MichelinAnthony Guilloteau a lui-même soulevé la question lors d'une réunion au siège du groupe à Clermont-Ferrand. « On avait demandé que les salariés licenciés repartent avec des pneus neufs. On m'a répondu que ce serait non et que, comme d'habitude, il faudrait restituer ou payer les pneus déjà montés. Si on les rend, de toute façon, ils vont finir à la benne. » La CGT a par ailleurs refuser de signer le mois dernier l'accord sur le plan d'accompagnement social négocié par la direction et l'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, SUD et FO).De son côté, la communication de Michelin a indiqué à franceinfo qu'il s'agissait d'une procédure « normale » liée aux avantages en nature. Elle concerne tous les salariés qui quittent Michelin et ...