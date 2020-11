Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée Globe : un duel Le Cam/Thomson en tête Reuters • 14/11/2020 à 10:16









Vendée Globe : un duel Le Cam/Thomson en tête par Pierre Sarniguet (iDalgo) Jean Le Cam et Alex Thomson s'échangent la première place du Vendée Globe depuis quelques jours. Ce matin, c'est le Français qui a repris l'avantage mais qui sait pour combien de temps ? Après une nuit très agité avec des creux de plus de cinq mètres, les skippers vont pouvoir profiter d'une météo plus clémente en ce samedi. A l'arrière, Jérémie Beyou est lui quasiment arrivé aux Sables d'Olonne où il réparera son mat endommagé plus tôt cette semaine.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.