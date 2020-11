Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée Globe : Thomson leader, un peu de répit pour les skippers Reuters • 15/11/2020 à 10:58









Vendée Globe : Thomson leader, un peu de répit pour les skippers par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après une première semaine de course houleuse, les 32 skippers actuellement en course ont laissé la dépression Theta derrière eux. Ils prennent à présent la direction des Alizés (vent régulier) au large du Cap Vert. Au petit matin, c'est le Gallois Thomson qui a une nouvelle fois échangé la position de leader en lieu et place de Jean Le Cam alors que la flotte de monocoques a accueilli avec plaisir cette accalmie de météo. Elle va en profiter pour souffler un peu, une semaine après le départ des Sables d'Olonne.

