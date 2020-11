Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée Globe : Thomson en tête, Beyou reprend la mer aujourd'hui Reuters • 17/11/2020 à 11:46









Vendée Globe : Thomson en tête, Beyou reprend la mer aujourd'hui par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Vendée Globe poursuit son chemin vers la pointe sud de l'Afrique et pour l'instant, c'est le Gallois Alex Thomson qui est toujours en tête. Ce qui a changé au cours de la nuit est le nom de son dauphin qui n'est plus Jean Le Cam (troisième à présent) mais Thomas Ruyant. Alors que les bateaux de tête approchent de l'équateur, Jérémie Bayou va lui repartir des Sables d'Olonne cet après-midi. Le Français avait dû rebrousser chemin après trois jours de course pour revenir au port afin de réparer les dégâts sur son bateau endommagé par un OFNI (objet flottant non-identifié).

