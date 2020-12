Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée Globe : Dalin poursuit son cavalier seul, Simon abandonne Reuters • 05/12/2020 à 11:31









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Ils ne sont plus que 29 skippers en course sur le Vendée Globe puisque Sébastien Simon a abandonné hier. Après avoir percuté un objet flottant non identifié, le Français avait endommagé son bateau de façon trop importante le contraignant à rejoindre Le Cap en Afrique du Sud pour y conclure son aventure. Ce triste sort et peut-être celui que va vivre Samantha Davies dans quelques heures puisque l'ex première femme au classement de la course se dirige elle aussi à très petite allure vers Le Cap après avoir endommagé son bateau de la même façon que Simon. Loin devant, Charlie Dalin poursuit son cavalier seul avec 200 milles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant et 227 sur Louis Burton qui a a perdu sa seconde place cette nuit après avoir ralenti fortement pour réparer son pilote automatique. Isabelle Joschke, en 9e position, est désormais la première féminine au classement de cette course.

