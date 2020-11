Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée Globe : Beyou prend la tête Reuters • 10/11/2020 à 10:46









Vendée Globe : Beyou prend la tête par Pierre Sarniguet (iDalgo) A l'aube du troisième jour de course sur le Vendée Globe, c'est le skipper français Jérémie Beyou qui a pris la tête de la flotte sur les coups de 5 heures du matin. Jean Le Cam et Damien Seguin le talonnent de près alors que 32 des 33 participants se trouvent actuellement dans la zone du cap Finisterre (le long de la cote nord-ouest de l'Espagne). Derrière, Fabrice Amedeo est toujours amarré aux Sables d'Olonne, victime d'un ennui mécanique sur son bateau dès le départ.

