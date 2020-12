Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée Globe : Bestaven prend les commandes Reuters • 16/12/2020 à 11:19









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Yannick Bestaven et Thomas Ruyant nous offrent un magnifique duel en tête du Vendée Globe. Ce matin, c'est le premier cité qui a pris le leadership de la course pour seulement six milles nautiques (11 kilomètres). Derrière ces deux hommes, Charlie Dalin qui était en tête jusqu'à lundi dernier a réussi à reprendre son rythme de course. Ralenti par un problème sur le foil bâbord de son bateau, il semble avoir fait le nécessaire pour repartir de l'avant alors que dans la journée, le jury des commissaires du Vendée Globe devrait faire une annonce importante concernant les skippers suivants : Simon, Herrmann, Bestaven et Le Cam. Ces quatre hommes devraient être crédités de bonifications en temps pour s'être déroutés lors du naufrage de Kévin Escoffier fin novembre. Par une analyse approfondie des conditions de course ce jour-là, le jury a réussi à calculer le temps perdu lors de cette manœuvre afin de leur retirer au classement général. Affaire à suivre donc car si Yannick Bestaven ne possède qu'une marge infime sur Ruyant à l'heure actuelle, celle-ci pourrait augmenter de manière significative, alors que pour Le Cam, la troisième place de la course pourrait se rapprocher grandement.

