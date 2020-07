Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée-Arctique : Ruyant et Beyou au coude-à-coude Reuters • 14/07/2020 à 13:33









Vendée-Arctique : Ruyant et Beyou au coude-à-coude par Léo De Garrigues (iDalgo) A 164 miles de l'arrivée, Thomas Ruyant (LinkedOut) est le nouveau leader de la Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne. Le skipper de 39 ans devance d'un seul mile Jérémie Beyou (Charal). Charlie Dalin (APIVIA), un temps leader, complète le podium à 12 miles. Derrière, Samantha Davies (Initiatives-Cœur) et Kévin Escoffier (PRB) paraissent trop loin pour remporter la course. L'arrivée des skippers aux Sables d'Olonne est attendue dans les heures qui arrivent.

