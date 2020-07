Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vendée-Arctique : resserrement général en tête de la flotte Reuters • 10/07/2020 à 09:57









Vendée-Arctique : resserrement général en tête de la flotte par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi matin, au pointage de 9h30, soit après 5 jours et 18 heures de course, le classement de la Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne, course au large réservée aux Imoca en vue du Vendée Globe dont le départ sera donné le 8 novembre prochain, s'est considérablement resserré. Si Thomas Ruyant (LinkedOut) a passé la marque de parcours positionnée au sud-ouest de l'Islande en tête, la descente plein sud vers les Açores où est placée la seconde bouée virtuelle s'annonce compliquée. Des vents légers sont annoncés et le trio qui dominait jusqu'alors la course s'est fait reprendre par un peloton d'outsiders. Ils sont donc actuellement huit skippers en 23,3 milles nautiques. Au dernier pointage, c'est Boris Herrmann (SeaExplorer - YC de Monaco) qui était le plus proche de l'arrivée. Pour 1,1 mille... Soit rien du tout alors qu'il en reste 1 347 à parcourir. La première arrivée dans le chenal du port vendéen est attendue aux alentours du 15 juillet.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.