Vélos, jardins et piscines... Ce qu'ont recherché les Français sur Leboncoin durant le confinement

L'institut Ifop a étudié les flux de connexions et d'échanges sur la plateforme Leboncoin.fr durant le confinement, dont Le Parisien dévoile mardi 26 mai les conclusions.

Bordeaux, le 17 mars 2020. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Cloîtrés chez eux en télétravail ou au chômage partiel durant deux mois, les Français ont changé leurs habitudes sur Internet, révèle mardi 26 mai Le Parisien , qui dévoile les conclusions de l'Ifop, qui a étudié les flux de connexions et d'échanges sur la plateforme du Boncoin.fr entre le 17 mars et le 11 mai.

Plus obligés de perdre du temps dans les transports pour se rendre au bureau, les Français se sont levés plus tard et la recherche de bons plans ne s'est plus limitée au week-end. "La moyenne d'audience journalière est passée de 7h50 à 8h21" , explique Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d'entreprises de l'Ifop. "L'activité, ordinairement concentrée sur le week-end, s'est aussi étirée sur les autres jours de la semaine, notamment le lundi et le mardi" , souligne-t-il également.

Les connexions se sont par ailleurs largement déportées de l'Île-de-France vers la province, illustrant ainsi l'exode des Franciliens durant cette période.

Des envies d'extérieur

Enfermés chez eux, les Français ont cherché à profiter de leur jardin au maximum. "Que ce soit pour leur future location de vacances ou pour s'équiper chez eux, les Français ont montré leur intérêt pour le jardin et la piscine. On peut l'analyser comme un repli sur la sphère familiale", constate Jérôme Fourquet. Les mots-clés associés au jardin, comme "chaise de jardin", "fauteuil de jardin" ou "abri de jardin" ont été beaucoup recherchés juste avant le déconfinement : deux fois plus par rapport à l'année dernière à la même date. La piscine ou ses équipements sont également deux à trois fois plus recherchés.

Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un extérieur semblent décidé à changer de vie : les recherches de "maisons avec jardin", "maisons de campagne", "maisons de bord de mer", et les recherches de bien immobilier en zone rurale ont largement augmenté par rapport à l'année dernière.

Pas très pressé de reprendre les transports en commun, les citadins se sont également rués sur les vélos , qui est la quinzième plus forte hausse début mai.