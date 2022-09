Vélos électriques pliables: la start-up Eovolt lève 16 M EUR

La start-up lyonnaise Eovolt, fabriquant de vélos électriques pliables, a annoncé lundi avoir levé 16 millions d'euros auprès de deux investisseurs français, pour tripler sa production d'ici 2025 sur un marché en plein essor.

Luca Chevalier et Baptiste Fullen, les deux fondateurs français de la jeune pousse, restent cependant "très largement majoritaire(s) au sein de la société", explique ce dernier à l'AFP.

L'investissement de 16 M EUR est assuré par le fonds de capital-risque Raise Impact (groupe Raise) et la Financière Arbevel.

L'entreprise, crée en 2017, a vendu 5.000 vélos en France en 2022, où elle réalise la moitié de ses ventes. Implantée à Genas (Rhône), où les vélos sont assemblés, elle ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et d'avoir entre 45 et 50 employés (contre une trentaine actuellement) d'ici la fin de l'année. Le dirigeant n'a pas souhaité indiquer le chiffre d'affaires 2021.

Avec ses trois modèles, dont l'autonomie peut atteindre 100 kilomètres, et un premier prix à 1.699 €, elle se positionne en milieu de gamme par rapport à ses principaux concurrents, le Français Décathlon et le fabriquant anglais Brompton.

Ce marché de niche, qui représente 4% du parc des vélos à assistance électrique français selon l'Observatoire du cycle, vise une clientèle principalement urbaine cherchant à modifier ses habitudes de transport pour se rendre sur son lieu de travail.

"On vient éliminer toutes les barrières et les +charges mentales+ liées à l'adoption d'un moyen de transport plus propre que la voiture", affirme M. Fullen, énumérant les difficultés à trouver un endroit pour attacher son vélo mais aussi la peur du vol, "principal frein à l'achat d'un vélo électrique."

La batterie des vélos Eovolt, qui pèsent entre 16 et 23.5 kilos, est en effet logée à l'intérieur de la tige de selle, elle-même protégée par un antivol.

Selon l'Observatoire du cycle, le marché du vélo électrique pliable a connu une forte expansion depuis la fin des restrictions sanitaires liées à la pandémie : leur nombre a augmenté de 95% en France en 2020, et de 21% l'année suivante.