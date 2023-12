Vélodrome : ambiance scandale

Malgré une invincibilité retrouvée, le Vélodrome n’est plus à guichets fermés pour la première fois depuis deux ans. Les trois victoires à domicile en une semaine n’ont rien changé, alors qu’un désamour paradoxal s’est installé en tribune.

Pour la réception de Lyon, le virage Sud avait sorti ses habits de gala. Un immense voile « Un seul olympique » chez les Winners, un autre « Gloire à l’art de rue » pour le Commando Ultra. Une nouvelle référence musicale, quelques jours après avoir fait fumer Bob Marley avant de dompter l’Ajax. Mais la « Fonky Family » du Vélodrome, bien qu’honorée par le CU84, rétrécit match après match. Face à l’Ajax Amsterdam, le Vélodrome n’était pas à guichets fermés pour la première fois depuis le printemps 2022. Simple accident ? Bien au contraire, l’affluence n’a fait que diminuer depuis, passant de 60 638 à 54 238 spectateurs. Une baisse minimisée par le club, mais qui en dit long sur le climat actuel autour de l’OM, plus proche de Mystère et suspense que de La Furie et la Foi.

Père Noël, Aulas et FC Parvis

Peu importe le contexte : la venue de Lyon au Vélodrome sent toujours la poudre. Mercredi soir, à deux heures du coup d’envoi, il n’y avait pourtant que celle des quelques fumigènes craqués boulevard Michelet qui venait chatouiller les narines. Pour la tension des grands soirs, on pouvait repasser. Certes, on chambrait l’OL à la boutique des supporters en face du stade, en s’essuyant soigneusement les pieds sur un maillot lyonnais tout en immortalisant la scène pour les réseaux. Pendant ce temps, d’autres, venus de loin, ne boudaient pas leur plaisir d’enfin assister à cet Olympico qui s’était fait désirer à cause de quelques écervelés. À 18 h 05, le « FC Parvis » (comprenez quelques dizaines d’ados venus chanter d’avantage pour les caméras que pour l’ambiance) se mettait à l’action en bas de la tribune Jean-Bouin. « Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi » , résonnait pour lancer la soirée. « Ils sont moins nombreux que d’habitude, non ? », interpellait alors un confrère, venu de Paris. Beaucoup moins, oui, et rien à voir avec l’heure du coup d’envoi qui n’a jamais empêché le Vél de vrombir en C1.…

Par Adrien Hémard-Dohain, au Vélodrome pour SOFOOT.com