Vedad Ibiševi?, vétéran vénéré

À 35 piges, le vétéran du Hertha a relégué Krzysztof Pi?tek sur le banc depuis la reprise allemande. Celui qui pourrait prochainement intégrer le top 3 des meilleurs buteurs étrangers de l'histoire de la Bundesliga est à la fois une référence statistique et une énigme, alors que le mystère qui entoure son passé tragique reste un secret pudiquement gardé.

En Allemagne, les hommages à George Floyd sanctionnés ?

L'homme sans âge

La plupart du temps, Vedad Ibiševi?. Tout le monde veut savoir, mais il faut croire que certaines blessures ne se racontent pas. Il faut voir pour comprendre, point. Alors il se contente de lâcher un laconique :, avant de remettre l'interview sur les rails de l'actualité sportive. Vedad Ibiševi? est musulman bosniaque, et son histoire, justement, raconte celle de l'éclatement de la Yougoslavie : un jour de mai 1992, des hommes d'armes serbes ont envahi le village de sa mère, Pijuke. Ils ont crié des noms dans un mégaphone, promettant que personne ne serait blessé. Puis, ils ont assassiné tous ceux qui ont répondu à l'appel. À quelques kilomètres de là, des soldats incendiaient Gerovi, le village du père de Vedad, où Ibiševi? avait signé ses premiers buts et dribbles, sur un terrain près de la rivière du coin.Pour survivre, la famile Ibiševi? doit fuir, d'abord en Suisse, puis aux États-Unis, avant que le talent balle au pied de Vedad ne le fasse revenir en Europe. Après des expériences contrastées au PSG et à Dijon, le joueur finissait donc par trouver chaussure à son pied en 2007, en faisant successivement les beaux jours d'Hoffenheim, du VfB Stuttgart, puis du Hertha Berlin, où il évolue depuis 2015.Après plus d'une décennie de bons et loyaux services dans l'élite allemande, il se murmurait donc que l'histoire sportive de l'ami Vedad en était à son ultime chapitre cette saison. Le Hertha Berlin avait même mis 27 briques sur Krzysztof Pi?tek lors du mercato hivernal, l'ex-Milanais devant assurer la digne succession du Bosnien à la pointe de l'attaque de la Vieille Dame. Ibiševi?, en difficulté cette saison, devait s'incliner. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com