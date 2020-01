Vatican : le Pape François va-t-il démissionner ? «Il y a quelques signes troublants»

Le 31 décembre dernier, le Pape François donne à Rome un de ces bains de foule dont il est coutumier. Sollicité par de nombreux fidèles, il est happé par une femme et s'agace. La scène, filmée, est partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Et relance une rumeur, qui court en ce moment au Vatican, celle de la démission du souverain pontife.Dès sa nomination en 2013, le Pape François avait prévenu qu'il suivrait les pas de son prédécesseur si sa santé le quittait. « Il n'a jamais caché qu'il renoncerait s'il n'était plus en état de gouverner l'Eglise, il faut le croire quand il dit cela », assure le vaticaniste Bernard Lecomte. Avant le coup de sang de la Place Saint Pierre, d'autres indices avaient mis la puce à l'oreille des spécialistes. Notamment l'absence de voyages à l'agenda du Pape, ou encore le départ, non remplacé, de l'un de ses deux secrétaires personnels.Benoît XVI manipulé ?« Même s'il y a quelques signes troublants, il faut prendre ces rumeurs avec un certain recul, surtout que la rumeur est un art très pratiqué au Vatican ! Ce qui est certain c'est que le pape François semble entré dans un nouveau moment de son pontificat. S'il met ses affaires en ordre - en procédant à des nominations stratégiques notamment-, ce n'est pas forcément parce qu'il a l'intention de renoncer, mais qu'il se sent à un tournant. Un « âge de maturité » en quelque sorte », analyse Marie-Lucile Kubacki, vaticaniste pour La Vie, à Rome. LIRE AUSSI > Vatican : que signifie la nomination de Francesca Di Giovanni ?Éclaboussé par les scandales de pédophilie, François fait face à de nombreuses critiques. Et se sait attendu sur un certain nombre de sujets sociétaux très sensibles. Il s'apprête notamment à rendre ses conclusions sur le célibat des prêtres. Et un acteur inattendu est venu compliquer la situation.Benoit XVI, premier pontife à démissionner en près de 600 ...