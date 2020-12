Variant du Covid-19: réouverture du port de Douvres, l'OMS se réunit

Des policiers bloquent l'accès au port de Douvres (Grande-Bretagne) le 22 décembre 2020 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi, desserrant un peu le cordon sanitaire qui entoure le Royaume-Uni depuis la découverte d'un nouveau variant du coronavirus, tandis que l'OMS Europe doit se réunir mercredi matin pour mettre au point une stratégie.

Pour la première fois depuis dimanche, des véhicules avec passagers ont débarqué sur le port de Calais (France) en provenance de Douvres dans la nuit de mardi à mercredi, a constaté l'AFP. Quelques remorques non accompagnées sont également arrivées à bord du ferry "Côtes des Flandres" de la compagnie DFDS, premier bateau parti après minuit (heure française).

La réouverture de Douvres fait suite à un accord de sortie de crise entre Londres et Paris pour permettre aux chauffeurs de poids lourds bloqués au Royaume-Uni de quitter le pays moyennant un test Covid rapide.

Cette décision éloigne la menace de pénuries après le blocage en Angleterre de milliers de camions à la suite de la suspension pour 48 heures par la France du transport de marchandises accompagnés, dont le Royaume-Uni est très dépendant.

La France et la Belgique avaient auparavant annoncé mardi soir un allègement prochain de certaines restrictions instaurées depuis l'annonce dimanche d'une forte circulation en Grande-Bretagne de cette nouvelle souche du Covid-19, dont la transmission est 40% à 70% plus importante selon Londres.

Paris a autorisé dès mercredi, sous réserve de test négatif au variant du Covid, le retour du Royaume-Uni de ses ressortissants et des personnes résidant sur son territoire ou dans l'UE, ainsi que de celles qui "doivent effectuer des déplacements indispensables". La Belgique et les Pays-Bas ont adopté des mesures similaires.

- Liaisons coupées -

Eurostar a également annoncé la reprise de la circulation de ses trains mercredi pour des "voyages depuis le Royaume-Uni vers l'Europe continentale", mais qui restent soumis à "conditions".

La Commission européenne avait recommandé plus tôt dans la journée aux Etats membres de l'UE de faciliter la reprise du trafic avec l'île, pour "éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement" et pour les "voyages essentiels", recommandation qui vise à permettre à des milliers de citoyens de l'UE et du Royaume-Uni de rentrer chez eux.

Les ambassadeurs des 27 pays membres de l'UE ont examiné mardi soir la proposition de la Commission.

"Cela ne va pas se faire du jour au lendemain", a expliqué un des participants à la réunion. "Certains Etats ont annoncé des mesures immédiates, en ligne avec cette recommandation, mais d'autres vont attendre".

L'Allemagne, qui comme des dizaines d'autres pays a coupé ses liaisons avec le Royaume-Uni, n'a pas annoncé d'assouplissement des restrictions courant jusqu'au 6 janvier. Idem pour l'Espagne.

Nombreux sont aussi les voyageurs abandonnés à leur sort après l'interruption des liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, certains étant privés de réunions familiales pour les fêtes.

Et en Suisse, où les stations de ski s'apprêtaient à accueillir à bras ouverts les touristes britanniques, les hôteliers sont en plein désarroi face aux annulations en cascade.

"Je n'ai jamais vu une semaine de Noël aussi calme que celle-là", raconte Trevor Dean, un Britannique qui travaille depuis 15 ans dans la station huppée de Verbier.

- Réunion d'experts -

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) va par ailleurs réunir mercredi matin ses membres pour discuter des stratégies à mettre en oeuvre face au variant du coronavirus.

"Ce sera une réunion fermée d'experts (...) et une opportunité pour les autorités sanitaires britanniques de faire un point sur la situation et répondre aux questions liées", a précisé une porte-parole.

Des poids lourds à l'arrêt près de Folkestone, dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, le 22 décembre 2020 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La fédération représentant le service public de santé britannique a de son côté appelé mercredi le Premier ministre Boris Johnson à prolonger la période de transition post-Brexit, craignant les conséquences d'un "no deal" avec l'UE.

- UE: vaccination dimanche -

La campagne de vaccination dans l'UE devrait commencer dimanche. En France, "quelques dizaines" de personnes seront vaccinées dimanche dans plusieurs maisons de retraite.

Une mascotte des Los Angeles Rams porte un masque lors d'une distribution alimentaire le 22 décembre 2020 à Inglewood (Etats-Unis) ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a assuré être capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni. Celle-ci a également été détectée en Belgique "début décembre", ont indiqué les autorités sanitaires belges.

Pour faire face à une croissance "extraordinaire" des cas de nouveau coronavirus, l'Irlande va se reconfiner du 24 décembre au 12 janvier, avec certains assouplissements et des exceptions pour les fêtes de Noël.

Schéma sur l'acheminement des vaccins contre le coronavirus de Pfizer et Moderna en fonction de leur mode de conservation ( AFP / )

- Biden et Fauci vaccinés -

Aux Etats-Unis, le président élu Joe Biden et l'immunologue Anthony Fauci ont reçu une première dose de vaccin devant les caméras de télévision.

Des statues des artistes mexicains Diego Rivera (G) et Frida Kahlo portent des masques à Mexico le 22 décembre 2020 ( AFP / Pedro PARDO )

Le président américain Donald Trump a de son côté rejeté mardi le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars adopté par le Congrès, le qualifiant de "honte" et réclamant une forte augmentation du montant des chèques envoyés aux familles.

Joe Biden a pour sa part annoncé mardi qu'il demanderait l'an prochain au Congrès de voter un nouveau plan de soutien à l'économie américaine.

Au Mexique, le gouvernement a annoncé qu'il lancera jeudi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, une fois arrivé le premier lot de vaccins Pfizer/BioNTech. Le Mexique est le quatrième pays le plus endeuillé en chiffres absolus - derrière les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.

Les principales aides du plan de relance de 900 milliards de dollars du Congrès américain ( AFP / )

La pandémie a fait au moins 1.703.500 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP mardi. Plus de 77.272.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont une partie a souffert de graves complications.

L'ancien défenseur de l'Italie et de l'Inter Mauro Bellugi, 70 ans, a ainsi révélé mardi qu'il a été amputé des deux jambes en raison de complications liées au coronavirus.

