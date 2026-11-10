Varane remet le sujet des commotions cérébrales au centre du débat

La tête la première, mais pas dans le sens que vous pensez. Alors qu’Arthur Desmas, ancien gardien de Ligue 1, a été contraint de mettre fin à sa carrière le 28 octobre dernier en raison de traumatismes à répétition, Raphaël Varane , invité de la cinquième édition de Demain le sport , a de nouveau tiré la sonnette d’alarme sur les commotions cérébrales . Un combat cher à l’ancien défenseur central : « L’une de mes plus grandes qualités sur le terrain, c’était le jeu de tête. J’en ai fait beaucoup, donc j’en parle en connaissance de cause. »

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AP pour SOFOOT.com