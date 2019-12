Varane, Lemar, Mendy... comment les footballeurs ont célébré Noël

Leur repas n'a peut-être pas été aussi chargé que le vôtre, mais les footballeurs ont aussi fêté Noël. D'Angel Di Maria à Thomas Lemar en passant par Raphaël Varane et Benjamin Mendy, petit tour d'horizon des festivités du Réveillon des footballeurs de Ligue 1 et de l'étranger.Ceux qui le passent à la maison et en familleComme la majorité des Français, c'est la solution la plus couramment choisie par les joueurs. Sur les réseaux sociaux, on a pu suivre le Noël d'Alphonse Areola, gardien du PSG prêté au Real Madrid, avec sa famille. Autre Français titré en Russie l'an dernier, Raphaël Varane a passé la soirée du 24 avec sa femme Camille et leur fils, comme l'atteste une photo publiée par ses soins sur Instagram. Voir cette publication sur Instagram Happy Christmas Eve null Une publication partagée par Marrion Areola (@areola.marrion) le 24 Déc. 2019 à 12:53 PST De l'autre côté de l'Atlantique, Angel Di Maria a partagé aux internautes des photos de son Noël argentin avec sa famille. Neymar, de son côté, était avec ses proches à Sao Paulo pour une soirée des plus musicales, partagée sur Instagram.Ceux qui le passent en vacances au soleilDirection les Maldives pour Mauro Icardi. L'attaquant du PSG, auteur d'une excellente première partie de saison avec neuf buts inscrits en onze matchs de Ligue 1, s'est envolé pour l'archipel des Maldives avec sa compagne et agent, Wanda Nara, leurs enfants et ceux nés d'une première union de sa compagne avec le footballeur Maxi Lopez. Sur Instagram, on a pu voir Icardi profiter de la plage de son hôtel de luxe pour un football matinal ce 25 décembre. Voir cette publication sur Instagram Feliz Navidad mucha paz, Salud y amor les deseamos a todos ... Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_icardi) le 24 Déc. 2019 à 7:56 PST Plusieurs joueurs ont choisi Dubaï, aux Emirats arabes unis, pour passer les fêtes. ...