VAR, le deuil de tolérance

À la tête de la Premier League depuis deux mois, Richard Masters a suggéré, en réponse aux nombreuses polémiques nées de l'application de la VAR, que le championnat anglais réfléchissait à introduire une dose de "tolérance" à la règle du hors-jeu. Éclair de génie ou aveu de faiblesse ?

IFAB and furious

Vous vouliez la VAR ? Alors faites-la fonctionner...

On a tous vécu cette scène. Samedi soir, accoudés à la table d'un bar ou confortablement enfoncés dans le canapé d'un copain, ça papote football à en faire se suspendre l'écoulement du sablier. Arrive un ou une néophyte lassé-e d'être tenu-e à l'écart de la conversation. "" Et peu importe l'érudition du groupe, les minutes qui suivent sont rarement une partie de plaisir. Car réussir à faire comprendre clairement et du premier coup la règle du hors-jeu à quelqu'un qui la découvre a toujours été un sacré défi.La onzième des Lois du Jeu est un monument sacré du football. Un monument auquel, à la suite des nombreuses polémiques nées de l'étrange utilisation de la VAR par nos voisins anglais, le fraîchement intronisé patron de la Premier League Richard Masters songe à s'attaquer. ", lançait-il à la presse britannique le 4 février." Pis, il ajoute être "(l'International football association board, qui édicte les Lois du Jeu, N.D.L.R.)", suggérant que cette "" pourrait être gravée dans le marbre des tables de la loi. Sur le papier, l'idée semble d'une logique implacable : cette saison en Premier League, les buts refusés pour un hors-jeu au millimètre, jugés sur une image floue et partiale, ont été la meilleure publicité contre la vidéo dans le football. Alors pourquoi pas tous se mettre d'accord sur un seuil de tolérance pour éviter ces polémiques ? Ça réglerait tous les problèmes, non ?Pas si évident. La VAR devait