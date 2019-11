Vapotage aux Etats-Unis : le mystère des maladies pulmonaires enfin résolu ?

Les autorités de santé américaines ont annoncé vendredi avoir très probablement percé le mystère des maladies pulmonaires qui ont touché plus de 2000 vapoteurs américains et causé 39 décès. Le problème viendrait d'une huile de vitamine E apparemment ajoutée dans des recharges au cannabis vendues sur le marché noir.Les enquêteurs avaient déjà pointé du doigt cette huile comme responsable possible de cette épidémie, mais sont confortés dans leurs certitudes par sa découverte chez 29 patients dont les fluides pulmonaires ont été analysés par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).Nocive une fois inhalée ou chauffée« Ces analyses apportent la preuve directe que l'acétate de vitamine E est le principal responsable de lésions dans les poumons », a assuré Anne Schuchat, directrice adjointe des CDC. L'acétate est le nom chimique de la molécule. Elle a précisé qu' « aucune autre toxine potentielle n'avait pour l'instant été détectée dans les analyses ».La vitamine E est normalement inoffensive. Elle s'achète sous forme de gélule à avaler ou d'huile à appliquer sur la peau, mais elle est nocive une fois inhalée ou chauffée.Trump hésite à interdire les e-cigarettes aromatiséesCes découvertes interviennent quelques heures après l'annonce par le président américain Donald Trump de sa volonté de faire passer l'âge minimum pour acheter des cigarettes électroniques aux Etats-Unis de 18 à 21 ans. LIRE AUSSI > Cigarettes électroniques : la France met en place une vigilance renforcéeSa déclaration s'inscrit dans un plan plus vaste pour réduire le vapotage chez les jeunes, qui sera dévoilé « la semaine prochaine ». « Nous allons annoncer une initiative très importante sur le vapotage. Nous devons particulièrement prendre soin de nos enfants, donc nous allons avoir une limite d'âge de 21 ans environ », a déclaré le milliardaire à des journalistes. Mais il a ...