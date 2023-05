information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 14:04

Vannes se porte candidat pour accueillir Concarneau en Ligue 2

Ce n’est pas une vanne.

Vannes se porte candidat pour accueillir l’US Concarneau, en cas de montée en Ligue 2, comme le rapporte Ouest-France, ce lundi. Michel Gillet, adjoint aux sports à la mairie finistérienne, précise : « À ce jour, on n’a pas été sollicités par les dirigeants de l’US Concarneau pour jouer à la Rabine, un stade homologué pour la L2. Si cela devait arriver, on ne serait pas contre, mais il faudrait étudier les possibilités, notamment en fonction des calendriers du RC Vannes (Pro D2 rugby) et du Voc (relégué en National 3 de football). » …

TJ pour SOFOOT.com