Vanessa Nakate, cette activiste climatique africaine qu'on a voulu ignorer

Est-il possible de parler aujourd'hui de parler du changement climatique et de ses conséquences en faisant fi de l'Afrique et de ceux qui, sur le continent, s'activent pour promouvoir des règles censées mieux préserver la terre et ses écosystèmes ? Si le bon sens conduit à répondre négativement, l'actualité vient d'illustrer le contraire. La militante ougandaise Vanessa Nakate, qui participe depuis un an aux rassemblements de l'association écologiste Fridays for Future, vient d'en faire frais. La jeune femme de 23 ans, qui était présente au Forum économique de Davos (FEM), a été, pendant quelques jours, au c?ur d'une polémique.Lire aussi Changement climatique : la jeunesse africaine mobiliséeLire aussi Afrique australe : quand le climat impacte la sécurité alimentaireLe détail de l'affaire Vanessa NakateLes réseaux sociaux se sont en effet récemment enflammés après la publication d'une photo de cinq jeunes militantes du climat, dont la Suédoise Greta Thunberg, prise lors du FEM. Celle-ci avait été recadrée par l'agence Associated Press, qui l'avait publiée en la recentrant sur quatre personnes, excluant Vanessa Nakate. Celle-ci, soulignant qu'elle était la seule Africaine et la seule Noire présente sur la photo initiale, avait dénoncé sur Twitter un acte de racisme. « Il ne s'agit pas seulement de la photo. Dans l'article qui l'accompagnait, les différentes militantes étaient citées, mais je n'apparaissais nulle part », a...