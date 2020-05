Van Persie-Sneijder-Robben : de l'orage chez les Oranje

Passés à un chouïa du titre de champion du monde en 2010, les Pays-Bas pouvaient compter sur leur trio Arjen Robben - Wesley Sneijder - Robin van Persie pour faire trembler n'importe quelle défense. Sur le papier, du moins. Car sur le rectangle vert, l'alchimie n'a pas toujours été à la hauteur de ce dont les supporters oranje auraient rêvé. La faute à une incompatibilité de caractères, un clash d'ego et des rancœurs très tenaces...

Rendez le Ballon d'or 2010 à Sneijder !

"Chacun voulait être le n°1"

L'équipe type de la Coupe du monde 2010

28 juin 2010, huitièmes de finale du mondial entre les Pays-Bas et la Slovaquie. Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, Robin van Persie est rappelé sur le banc par son sélectionneur Bert van Marwijk, alors que lesmènent péniblement 1-0. Furieux, l'avant-centre d'Arsenal quitte la pelouse en vociférant. À l'affût, des journalistes de NOS braquent leur vision sur les lèvres de "RVP".aurait éructé Van Persie. Lui ? Wesley Sneijder, évidemment. Comme par magie, quatre petites minutes après l'incident, le meneur de jeu de l'Inter se charge de doubler la mise pour des Néerlandais finalement vainqueurs 2-1. Comme si son unique motivation avait été de donner tort à son meilleur ennemi.Aux Pays-Bas, l'affaire tombe très mal et ravive de vieux démons que tout le monde avait préféré oublier. Pas les meilleurs amis du monde, Van Persie et Sneijder ? Un secret de Polichinelle depuis ce quart de finale de l'Euro 2008 perdu contre la Russie (3-1 a.p) et un coup franc que le premier a tiré à la place du second. Sauf qu'en Afrique du Sud, Bert van Marwijk fait des miracles et convainc ses lieutenants de laisser leurs petites embrouilles de côté pour le bien commun. Une harmonie de façade qui aura mené les Pays-Bas au titre de champion du monde, à un bout de crampon d'Iker Casillas près. Et rien que pour ça, le futur sélectionneur de l'Australie au mondial 2018 aurait mérité une médaille.Car chez les, le légendaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com