13/01/2024

Van Dijk confirme que Giroud est le meilleur attaquant qu’il a affronté

Pourtant, il a perdu deux fois contre une Formule 1 en finale de la Ligue des champions.

À 32 ans, Virgil van Dijk en a vu passer des attaquants de qualité. Et selon le défenseur néerlandais, le meilleur d’entre eux est français : il s’appelle Olivier Giroud. Comme il l’avait déjà confié en novembre 2022, le capitaine de Liverpool a répété que le buteur de l’AC Milan était celui qui lui donnait le plus de fil à retordre. « À chaque fois, on a l’impression de le tenir, de bien le marquer, mais il arrive toujours à marquer d’une manière ou d’une autre avec sa tête, son pied, son genou. Il a souvent marqué contre moi (sourire) , » a-t-il expliqué dans une interview parue dans France Football ce samedi.…

