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Van der Wiel fait de la santé mentale son cheval de bataille
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 12:57
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Van der Wiel fait de la santé mentale son cheval de bataille

Van der Wiel fait de la santé mentale son cheval de bataille

Le sujet de la décennie. Gregory van der Wiel , passé par le PSG en de 2012 à 2016, s’est livré sur la prise en compte de la santé mentale dans le monde du football dans une interview accordée à Flashscore.

L’ancien international néerlandais a pris sa retraite en 2018, après une expérience à Toronto. Depuis, il s’évertue à sensibiliser à ce mal qui touche bien plus de personnes qu’on ne le pense, en évoquant sa propre expérience : « Tout a commencé il y a sept ans, quand j’ai arrêté le football. J’ai commencé à avoir des crises de panique, de l’anxiété, et à me sentir très mal. Me réveiller chaque jour sans routine, sans objectif, sans matchs, rendait très difficile la recherche d’un nouveau rythme de vie. Je pense que toutes les émotions refoulées de ma carrière ressortaient enfin. » Gregory Van der Wiel semble néanmoins aller mieux et a même lancé un podcast, Pressure , afin de traiter des questions inhérentes à la dépression et à l’anxiété.…

MB pour SOFOOT.com

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