Van de Beek, un diablotin de plus dans la fourche de MU

Selon la presse néerlandaise et anglaise, son transfert n'est plus qu'une question d'heures : Donny van de Beek devrait débarquer sous peu à Manchester United pour y souscrire un contrat de cinq ans, moyennant 40 millions d'euros. Courtisé par une foule de gros prétendants, le futur ex-milieu de l'Ajax (23 ans) a donc choisi le projet d'Ole Gunnar Solskjær, qui ajoute une étoile filante supplémentaire à sa constellation. Attention, cependant, à éviter une collision qui n'est pas de l'ordre de l'improbable.

À 18 ans, Greenwood est convoqué avec la sélection anglaise

Un nouvel atout dans la manche de MU

Le Real Madrid, le Barça, Manchester City, le PSG, Tottenham... Une liste non exhaustive des candidats à l'accueil d'un migrant néerlandais qui attendait patiemment sa chance de faire le grand saut et de commencer une nouvelle vie plus fastueuse. Finalement, c'est la traversée de la Manche que Donny van de Beek devrait effectuer en jet privé, direction Manchester United. Une machine qui s'est un peu perdue ces dernières années, et qui, a priori, ne jouera toujours pas les premiers rôles en Premier League et en C1 cette saison. Mais l'observateur Van de Beek, fasciné par la nouvelle tête de proue dorée de l'embarcation (Rashford, Martial, Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood), s'est dit qu'il restait bien de la place pour quelques carats. Quitte à passer un peu de temps dans les galères avant de goûter au poste de pilotage.Pour les fans des, il y a vraiment de quoi s'émoustiller. Van de Beek n'est pas seulement un diamant qui reste jeune (23 ans) et qui a montré tant de merveilleuses choses sur les pelouses. Il est aussi l'incarnation du joueur collectif qui fait briller les autres, et plus ces "autres" sont de qualité (ce qui est le cas avec le quatuor offensif de MU), plus le mélange est réussi. Van de Beek est aussi l'incarnation du couteau suisse, capable de jouer à tous les postes du milieu, toujours ravi de venir aider ses copains en attaque et de lancer un nouveau jeu,