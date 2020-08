Valverde : la Galice jusqu'à la Ligue des Champions

Choc entre deux mastodontes, ce City-Real démontre tout le chemin parcouru par Federico Valverde. Durant l'été 2017, l'Uruguayen est prêté pour une saison au Deportivo La Corogne pour aiguiser ses griffes en Liga. Une étape aussi formatrice que tragique dans la carrière du ce milieu tout-terrain.

Duper Depor

Le Petit Oiseau va sortir

Ce soir à l'Etihad Stadium, Federico Valverde connaît les deux scénarios qui s'offriront à lui au coup d'envoi : soit il s'assiéra sur le banc de touche du Real Madrid, soit il démarrera dans la peau d'un titulaire ce huitième de finale retour de C1 face aux. Peu importe le choix de Zinédine Zidane, l'Uruguayen sera de la partie. Et que ses fesses soient en train de s'agiter sur le terrain ou de s'impatienter sur le banc ne changera pas grand-chose pour celui qui a disputé plus de 40 matchs toutes compétitions avec le Real cette saison : une partie de son coeur sera forcément en Galice, puisque dans le même temps, La Corogne et Fuenlabrada seront en train d'en découdre au Riazor, et le Depor sera rétrogradé en D3 espagnole à l'issue de cette ultime journée... Valverde se souvient parfaitement qu'il y a deux ans, il bataillait dans les rangs d'un Depor pensionnaire de Liga. Bien malgré lui, il prenait part à la pénible descente aux enfers du club galicien.