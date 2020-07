Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valtteri Bottas en pole devant Hamilton, Vettel 11ème Reuters • 04/07/2020 à 16:59









Valtteri Bottas en pole devant Hamilton, Vettel 11ème par Matthieu Cointe (iDalgo) La Formule 1 est définitivement de retour ! Ce samedi se tenaient les qualifications du Grand Prix d'Autriche, qui marque le lancement du Championnat du monde de F1. Après sa domination sur les trois séances d'essais libres, Lewis Hamilton était le grand favori pour démarrer la course en tête sur le Red Bull Ring. Mais son coéquipier Valtteri Bottas l'a devancé de 12 millièmes pour empocher la 12ème pole position de sa carrière en Formule 1. Les deux Mercedes seront en première ligne demain, pour le Grand Prix qui débutera à partir de 15h. Max Verstappen (Red Bull) est 3ème. À la surprise générale, Sebastian Vettel (Ferrari) a été éliminé dès Q2 et se classe 11ème, alors Charles Leclerc n'a pas brillé (7ème). Du côté des Français, aucun pilote n'a participé à Q3. Pierre Gasly (AlphaTauri) a pris la 12ème place, Esteban Ocon (Renault) et Romain Grosjean (Haas) terminent respectivement 14ème et 15ème.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.